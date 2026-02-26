Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Bayern-Überraschung um Davies

von Lukas Weinstock - Quelle: fcbayern.com
Alphonso Davies beim Bayerntraining @Maxppp

Alphonso Davies (25) ist nur wenige Tage nach seinem Muskelfaserriss schon wieder auf den Platz zurückgekehrt. Der Linksverteidiger des FC Bayern absolvierte am Donnerstag ein lockeres 20-minütiges Lauftraining.

Unter der Anzeige geht's weiter
FC Bayern München
Gute Nachrichten: Phonzy ist zurück im Lauftraining an der Säbener! 🥰

🗞️
Bei X ansehen

Davies hatte sich die Verletzung am vergangenen Samstag gegen Eintracht Frankfurt (3:2) zugezogen. Wie sich die schnelle Rückkehr auf den Platz auf die Ausfallzeit auswirkt, ist offen. Von einer wochenlangen Pause ist weiterhin auszugehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Alphonso Davies

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Alphonso Davies Alphonso Davies
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert