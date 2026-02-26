Bayern-Überraschung um Davies

Alphonso Davies (25) ist nur wenige Tage nach seinem Muskelfaserriss schon wieder auf den Platz zurückgekehrt. Der Linksverteidiger des FC Bayern absolvierte am Donnerstag ein lockeres 20-minütiges Lauftraining.

Unter der Anzeige geht's weiter

Davies hatte sich die Verletzung am vergangenen Samstag gegen Eintracht Frankfurt (3:2) zugezogen. Wie sich die schnelle Rückkehr auf den Platz auf die Ausfallzeit auswirkt, ist offen. Von einer wochenlangen Pause ist weiterhin auszugehen.