Neue Wechseloption für Konaté

Ibrahima Konaté, der seinen auslaufenden Vertrag beim FC Liverpool nicht verlängern wird, könnte sich eine lukrative Tür in die Wüste öffnen. Nach FT-Informationen liegt Al Ittihad auf der Lauer, der Klub aus Saudi-Arabien hat den Innenverteidiger ganz oben auf seine Abwehr-Wunschliste gesetzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob Konaté bei einem potenziellen Vorstoß schwach würde, ist offen. Großes Interesse am 27-jährigen Franzosen zeigt auch Paris St. Germain. Spuren führten in den vergangenen Monaten außerdem zu Bayern München, Real Madrid und zum FC Chelsea.