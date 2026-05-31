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FT-Exklusiv Premier League

Neue Wechseloption für Konaté

von Santi Aouna - David Hamza - Quelle: FT-Exklusiv
Ibrahima Konaté ist nach der Niederlage gegen die PSV Eindhoven bedient. @Maxppp

Ibrahima Konaté, der seinen auslaufenden Vertrag beim FC Liverpool nicht verlängern wird, könnte sich eine lukrative Tür in die Wüste öffnen. Nach FT-Informationen liegt Al Ittihad auf der Lauer, der Klub aus Saudi-Arabien hat den Innenverteidiger ganz oben auf seine Abwehr-Wunschliste gesetzt.

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Ob Konaté bei einem potenziellen Vorstoß schwach würde, ist offen. Großes Interesse am 27-jährigen Franzosen zeigt auch Paris St. Germain. Spuren führten in den vergangenen Monaten außerdem zu Bayern München, Real Madrid und zum FC Chelsea.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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