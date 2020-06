Osnabrück bindet Klaas & Amenyido

Der VfL Osnabrück stattet die beiden Offensivspieler Sebastian Klaas (21) und Etienne Amenyido (22) mit neuen Verträgen aus. Das Duo erhält beim Tabellen-14. der zweiten Liga jeweils ein bis 2022 gültiges Arbeitspapier. Der Kontrakt von Eigengewächs Klaas wäre im Sommer ausgelaufen. Amenyidos ursprünglicher Vertrag lief bis 2021.

„Etienne Amenyido hat sich in den letzten eineinhalb Jahren beim VfL Osnabrück gemeinsam mit der gesamten Mannschaft stark weiterentwickelt“, freut sich VfL-Sportdirektor Benjamin Schmedes. Über die Verlängerung von Klaas sagt er: „Sebastian verfügt über ein hohes Maß an Leistungsbereitschaft und Talent, beides können wir mit der Vertragsverlängerung weiterhin an uns binden.“