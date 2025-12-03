Menü Suche
Bundesligisten wollen Uduokhai

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
Felix Uduokhai im Zweikampf @Maxppp

Innenverteidiger Felix Uduokhai könnte noch im Winter in die Bundesliga zurückkehren. Wie ‚Sky‘ berichtet, gibt es für den 28-Jährigen mehrere Anfragen aus dem deutschen Oberhaus. Konkrete Vereine werden vom Bezahlsender nicht genannt.

Uduokhai spielt seit eineinhalb Jahren bei Besiktas. Er begann die laufende Saison als Stammkraft, verlor seinen Platz dann aber nach sechs Spieltagen. Seit Mitte Oktober schmort der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler auf der Bank. Besiktas ist offen für einen Verkauf, auch eine Leihe mit Kaufoption könnte eine Möglichkeit darstellen.

