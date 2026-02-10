100-Millionen-Stürmer Samu erleidet Kreuzbandriss

Samu Omorodion (21) muss einen riesigen Rückschlag hinnehmen. Der FC Porto kommuniziert offiziell, dass sich der Mittelstürmer das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen hat. Zur Stunde werde noch evaluiert, ob die Behandlung operativ oder konservativ erfolgt.

Samu spielte bis dato die beste Saison seiner noch jungen Karriere. Mit 20 Toren aus 30 Pflichtspielen beförderte sich der Goalgetter, der über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro verfügt, auf den Einkaufszettel zahlreicher Topklubs. Nun bangt der Spanier (vier Länderspiele) um eine Teilnahme bei der diesjährigen WM.