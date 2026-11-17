Wissam Ben Yedder (36) hat auf seine alten Tage noch einmal einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der frühere französische Nationalspieler (19 Länderspiele) heuert bei Drittligist Paris 13 Atletico an.

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Seit Sommer war Ben Yedder vereinslos, nachdem sein Vertrag beim marokkanischen Klub Wydad AC ausgelaufen war. Seine erfolgreichste Zeit hatte der technisch so versierte Angreifer zwischen 2019 und 2024 bei der AS Monaco.