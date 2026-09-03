Claudio Echeverri setzt seine Karriere bei Benfica Lissabon fort. Die Portugiesen verkündeten in der Nacht auf Donnerstag die Leihe des 20-jährigen Offensivmanns. Manchester City gesteht Benfica zudem eine Kaufoption zu.

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Der Argentinier kommt mit großen Ambitionen, sagt: „Das perfekte Jahr bedeutet, alle Ziele zu erreichen, die sich die Mannschaft gesetzt hat. Die Trophäen zu gewinnen, die dieser Verein verdient.“ In der vergangenen Saison erlebte Echeverri erfolglose Leihen zu Bayer Leverkusen und dem FC Girona.