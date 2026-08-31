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Bundesliga

Philippe vor HSV-Abgang

von Tom Steinmetzler - Quelle: Sky
Rayan Philippe im Testspiel gegen den FC Everton @Maxppp

Rayan Philippe (25) wird den Hamburger SV kurz vor Ende des Transferfensters wohl noch verlassen. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht der Angreifer kurz vor einem Leihwechsel. Der Offensivspieler ziehe das Interesse mehrerer Vereine aus Deutschland und dem Ausland auf sich.

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Philippe war im vergangenen Sommer für drei Millionen Euro von Eintracht Braunschweig zum HSV gekommen. In der vergangenen Saison erzielte er fünf Tore in 31 Spielen für die Hamburger. Der Linksfuß kam oft nur von der Bank und soll jetzt bei einem anderen Verein Spielpraxis sammeln.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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