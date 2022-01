Everton entlässt Benítez

Rafa Benítez ist nicht mehr Trainer vom FC Everton. Wie die Toffees bekanntgeben, wird der erfahrene Coach ab sofort nicht mehr das Training leiten. Über die Nachfolge des Spaniers werde man „zu gegebener Zeit“ ein Statement abgeben.

Benítez übernahm die Geschicke des Teams im Sommer. Eine lange anhaltende Schwächephase gipfelte in der 1:2-Niederlage gegen Tabellenschlusslicht Norwich City am gestrigen Freitag.

Everton Football Club can confirm the departure of Rafael Benitez as first team manager.