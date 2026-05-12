Fünf Kandidaten: Unions prominente Trainer-Liste

Unter Marie-Louise Eta hat Union Berlin den Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht. Für die neue Saison suchen die Verantwortlichen nun nach einem neuen Trainer. Ein klares Trainerprofil haben die Eisernen erstellt. Gesucht wird laut dem ‚kicker‘ ein Übungsleiter, der „fließend deutsch spricht, junge Spieler fördert und auf sie setzt sowie auf einen aktiven, mutigen Spielstil vertraut.“

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Als Top-Kandidat gilt weiterhin Christian Eichner, der den Karlsruher SC im Anschluss an die Saison nach über sechs Jahren verlassen wird. Bereits seit Wochen laufen die Gespräche mit dem 43-Jährigen. Aber auch weitere Namen stehen auf der Liste der Berliner, die ‚Bild‘ nennt vier Alternativen.

Laut dem Boulevardblatt ist Horst Steffen (zuletzt Werder Bremen) neben Eichner „der heißeste Kandidat“ an der Alten Försterei. Allerdings: Sowohl Eichner als auch Steffen wurden zuletzt ebenfalls intensiver mit dem 1. FC Köln in Verbindung gebracht.

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Wird Kölns Wagner ein Thema?

Dort steht aktuell René Wagner an der Seitenlinie. Noch ist offen, ob der bisherige Interimscoach am Geißbockheim zum Cheftrainer befördert wird. Sollten sich die FC-Bosse gegen Wagner entscheiden, könnte dieser wiederum laut der ‚Bild‘ ein Kandidat in Berlin werden. Der 37-Jährige habe bei Union „Außenseiter-Chancen“.

Ähnlich geringe Chancen auf den Posten bei den Köpenickern räumt die ‚Bild‘ André Breitenreiter (zuletzt Hannover 96) ein. Der 52-Jährige ist wie Steffen aktuell ohne Verein und kennt Unions Geschäftsführer Profifußball Horst Heldt noch aus gemeinsamen Zeiten in Hannover und beim FC Schalke 04.

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Meister-Coach zu Union?

Als fünften Kandidaten bringt die Boulevardzeitung Mauro Lustrinelli ins Spiel. Dem 50-Jährigen gelang in dieser Spielzeit die Sensation in der Schweiz, als Aufsteiger sicherte er sich mit dem FC Thun die Meisterschaft. Nach Informationen der ‚Bild‘ wird der Schweizer im Sommer wohl den nächsten Schritt gehen. Mit einem Wechsel zu Union würde der Erfolgscoach einen ähnlichen Weg einschlagen wie sein Landsmann Urs Fischer, der Union sogar bis in die Champions League führte.