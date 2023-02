Bayern-Leihgabe: Tillman offen für Rangers-Verbleib

Für Malik Tillmann (20) ist die Leihe vom FC Bayern zu den Glasgow Rangers ein voller Erfolg. Im ‚kicker‘ hat der talentierte Angreifer nun über einem möglichen Verbleib in Schottland gesprochen. „Ich will einfach so viel wie möglich spielen. Es ist mir nicht egal, aber relativ egal, wo das sein wird. Ich fühle mich hier wohl […] Ich bringe meine Leistungen, die denen hier bei den Rangers, glaube ich, ganz gut gefallen“, so der gebürtige Nürnberger. Er könne sich aber vorstellen, dass seine Entwicklung auch „denen bei Bayern ganz gut gefällt.“

Sein Sommer-Abschied aus München kam für den US-Nationalspieler derweil nicht überraschend: „Mir war immer klar, dass es bei Bayern schwer wird. Es ist halt Bayern München, die können sich ja auch jeden Spieler kaufen. Da spielt man immer mit dem Gedanken, dass man vielleicht auf eine Leihe geht oder sogar ganz weg.“ Ob die Bayern Tillman im Sommer halten wollen, ist noch offen. Die 14 bisher gesammelten Torbeteiligungen für die Rangers qualifizieren ihn jedenfalls allemal dafür.

