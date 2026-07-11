Dem SV Werder Bremen droht der Abgang von Justin Njinmah. Informationen der ‚DeichStube‘ zufolge hegt der Angreifer „intensive Abschiedsgedanken“ und prüft zudem Optionen für einen Wechsel in diesem Sommer.

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Interesse bestehe in Deutschland und im europäischen Ausland. Laut der ‚DeichStube‘ führt die heißeste Spur aktuell nach England, einen konkreten Klub nennt das vereinsnahe Portal allerdings nicht.

Weil Njinmahs Vertrag in einem Jahr ausläuft, bietet sich momentan ohnehin letztmalig die Gelegenheit, noch eine angemessene Ablöse zu kassieren. Werder sei dementsprechend verhandlungsbereit, sollte das Gesamtpaket stimmen. Bei welcher Summe die Bremer Schmerzgrenze liegt, bleibt jedoch vorerst offen.