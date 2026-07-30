BVB kontaktiert Mora | Brandt zum Ex-VfB-Coach?

Neue BVB-Gerüchte um Mora

Intensiviert Borussia Dortmund seine Bemühungen um Gilberto Mora (17)? Der TV-Sender ‚TUDN‘ berichtet zumindest, dass der Bundesligist erste Kontakte zum mexikanischen Ausnahmetalent aufgenommen hat. Zuletzt verriet TV-Experte Lothar Matthäus, dass der BVB den offensiven Mittelfeldspieler im Blick hat.

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Offen, ob und wie konkret das BVB-Interesse aktuell wirklich ist, da mit Konstantinos Karetsas (18) bereits ein neues Spielmacher-Juwel in Dortmund auf der Matte steht. Neben den Schwarz-Gelben ist laut ‚TUDN‘ auch Benfica Lissabon an Mora dran, der derzeit noch in seiner Heimat bei Club Tijuana unter Vertrag steht. Bei der Heim-WM kam der zwölffache Nationalspieler in vier Partien zum Einsatz.

Brandt zu Europa League-Teilnehmer?

Noch immer ist nicht klar, für welchen Klub Julian Brandt (30) in der kommenden Saison auflaufen wird. Der nach seinem Vertragsende beim BVB ablösefreie Offensivakteur hat einige Optionen auf dem Tisch. Zuletzt kristallisierte sich Leeds United um den deutschen Trainer Daniel Farke als Favorit auf den Zuschlag heraus, Brandt soll die Vorstellung von Premier League-Fußball reizen. Oder wechselt der Rechtsfuß doch nach Spanien?

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Laut einem Bericht von ‚Teamtalk‘ mischt Real Sociedad weit vorne im Poker mit, der Verein aus San Sebástian sei derzeit der ernsthafteste Konkurrent für Leeds. Brandt soll ein aus Sicht der Basken überzeugendes Angebot vorliegen haben. Der vom ehemaligen Stuttgart- und Hoffenheim-Coach Pellegrino Matarazzo trainierte La Liga-Vertreter hat sich als spanischer Pokalsieger für die Europa League qualifiziert und kann daher mit der Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb locken.