VfB: Silas vor Überraschungswechsel

Beim VfB Stuttgart ist Silas (27) nach seiner Leihsaison zu Roter Stern Belgrad völlig außen vor, im Zuge einer längst auskurierten Verletzung noch ohne Kadernominierung und schon seit Wochen auf Vereinssuche. Diese war nun offenbar von Erfolg gekrönt.

Nach Informationen der ‚Bild‘ steht Silas vor einem Wechsel zu Hannover 96. Die Verhandlungen mit dem Zweitligisten seien weit fortgeschritten.

Offen soll noch das Transfermodell sein. Eine Leihe wäre nur möglich, wenn Silas zuvor seinen im Sommer auslaufenden Vertrag in Stuttgart verlängert. Gerüchte kursierten zuletzt auch um den Hamburger SV, Werder Bremen und Schalke 04 – den Zuschlag scheint sich Hannover zu sichern.

Update (10:28 Uhr): Laut der ‚Bild‘ ist der Silas-Wechsel aus finanziellen Gründen nun doch geplatzt. Das 2,5 Millionen Euro hohe Jahresgehalt sei für die Niedersachsen nicht zu stemmen. Andere Optionen sollen jetzt Süper Lig-Klub Samsunspor und La Liga-Vertreter FC Valencia sein.

Zum VfB war der Kongolese (20 Länderspiele) 2019 für acht Millionen Euro vom Paris FC gekommen. 132 Mal lief Silas für die Schwaben auf, erzielte 35 Tore und legte 21 weitere auf.