Hannover kündigt Baumgart-Gespräche an

Martin Kind will sich in Kürze mit Steffen Baumgart über ein mögliches Engagement bei Hannover 96 austauschen. „Wir werden zeitnah mit ihm sprechen“, zitiert der ‚Sportbuzzer‘ den Geschäftsführer der Niedersachsen. Der Zweitligist sucht einen Nachfolger für Kenan Kocak, der den Verein am Saisonende verlassen wird.

Baumgart ist derweil nicht nur in Hannover, sondern auch beim 1. FC Köln ein Thema. Kind meint: „Die nächste Entscheidung muss sitzen. Wir werden aber auch mit anderen Trainern sprechen.“ Der ‚Sportbuzzer‘ bringt Jan Zimmermann von Regionalligist TSV Havelse ins Spiel. Darüber hinaus habe Hannover auch Bewerbungen erhalten, wie Kind verrät: „Etwa 30, überwiegend seriöse, von Trainern mit gutem Namen.“