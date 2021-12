Die VARce von London | Barça investiert 1,5 Milliarden

Klopp sieht (nicht) Rot

In einem spektakulären Spiel trennten sich Tottenham Hotspur und der FC Liverpool am gestrigen Sonntag mit 2:2. Einen Tag später steht vor allem der Schiedsrichter samt VAR im Fokus. Referee Paul Tierney zeigte Harry Kane in der 13. Minute die Gelbe Karte, nachdem dieser Andrew Robertson böse umgegrätscht hatte. Der VAR blieb stumm. In Minute 76 war es dann Robertson, der Emerson Royal von hinten umtrat. Erneut Gelb, diesmal schaltete sich der VAR aber ein – Rot. LFC-Trainer Jürgen Klopp tobte nach der Partie. Kane hätte Robertsons Bein gebrochen, wenn dieser im letzten Moment nicht hochgesprungen wäre, so der Coach aufgebracht. Kane werde vom Schiedsrichter besonders behandelt, weil er der Kapitän der Nationalmannschaft sei. „Donner Klopp“, titelt deshalb die ‚Sun‘. Für den ‚Daily Mirror‘ verkam das Spiel durch die Entscheidungen zu einer „kompletten VARce“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Barça-Mitglieder geben ihr Ja-Wort

Was kann man tun, wenn das Konto leer ist und der Verein in der Krise steckt? Diese Frage wurde gestern den Mitgliedern des FC Barcelona gestellt. Die Antwort: 1,5 Milliarden Euro für einen Stadionumbau ausgeben. In einem Online-Referendum stimmten die Barça-Fans mit 87,8 Prozent für das Projekt „Espai Barça“, in dessen Rahmen das Camp Nou renoviert werden soll. „JA“, prangt es nun auf der heutigen Ausgabe der ‚Mundo Deportivo‘. „Die Zukunft ist da“, schreibt die ‚Sport‘.

Vlahovic auf Rekordkurs

Er ist einer der gefragtesten Stürmer auf dem Markt. Gestern zeigte er wieder einmal, warum. Die Rede ist von Dusan Vlahovic, der beim 2:2 des AC Florenz gegen US Sassuolo einmal traf. Für den 21-jährigen Serben war es das 33. Serie A-Tor des Kalenderjahres, nur Cristian Ronaldo kam in der Geschichte der italienischen Liga ebenfalls auf diese Marke. Dem ‚Corriere dello Sport‘ ist das einen Teil seiner Titelseite wert: „Dusan trifft 33 Mal wie CR7.“