Barça-Direktor dementiert Treffen mit Lewandowskis Berater

Das kolportierte Treffen zwischen dem FC Barcelona und Robert Lewandowskis Berater Pin Zahavi hat laut Mateu Alemany nicht stattgefunden. Wie der Sportdirektor der Katalanen gegenüber ‚Movistar+‘ versicherte, wende man sich zunächst an den Verein eines Profis, „wenn ein Spieler einen gültigen Vertrag hat“. Beim FC Bayern besitzt Lewandowski noch ein bis 2023 datiertes Arbeitspapier.

Ob Barça schon mit dem deutschen Rekordmeister in Kontakt getreten ist, wollte Alemany nicht bestätigen. „Über laufende Verhandlungen“ berichte er ungern, führte Alemany im Rahmen der Partie gegen RCD Mallorca (2:1) aus. Vor wenigen Tagen wurde berichtet, Alemany und Zahavi hätten sich in einem Restaurant in Barcelona über eine mögliche Zusammenarbeit ausgetauscht.

Mit seiner Situation bei Bayern soll Lewandowski nicht zufrieden sein. Der Pole, so meldeten Medienberichte zuletzt, vermisst die Wertschätzung beim deutschen Rekordmeister und liebäugelt mit einem Abschied. Vor allem die forsche Ansage von Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic, dass sein Stürmer ein Jahr vor Vertragsende unverkäuflich sei, soll Lewandowski gestört haben.