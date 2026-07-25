Spätstarter unterschreibt in Neapel

Der SSC Neapel ist es gelungen, Eigengewächs Antonio Veragara langfristig an den Verein zu binden. Wie die Süditaliener bekanntgeben, steht der 23-jährige Linksfuß ab sofort bis 2031 plus Option unter Vertrag.

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Una lunga storia d’amore



Antonio continua il suo viaggio in azzurro 👉https://t.co/iL80Aovi2u — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 25, 2026

Sein Durchbruch ins Profiteam gelang ihm erst spät in der vergangenen Saison. Bisher stehen lediglich 19 Einsätze für die erste Mannschaft auf seinem Konto. Künftig werden allerdings einige weitere hinzukommen.