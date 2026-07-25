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Offiziell Serie A

Spätstarter unterschreibt in Neapel

von Dominik Schneider - Quelle: sscnapoli.it
Antonio Vergara spielt für die SSC Neapel @Maxppp

Der SSC Neapel ist es gelungen, Eigengewächs Antonio Veragara langfristig an den Verein zu binden. Wie die Süditaliener bekanntgeben, steht der 23-jährige Linksfuß ab sofort bis 2031 plus Option unter Vertrag.

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Sein Durchbruch ins Profiteam gelang ihm erst spät in der vergangenen Saison. Bisher stehen lediglich 19 Einsätze für die erste Mannschaft auf seinem Konto. Künftig werden allerdings einige weitere hinzukommen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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