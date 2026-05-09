Süper Lig
Ederson vor Fener-Abflug
@Maxppp
Nach nur einem Jahr im Trikot von Fenerbahce steht Ederson offenbar wieder vor dem Abgang. Yagiz Sabuncouglu berichtet, dass der 32-jährige Brasilianer die Türkei im Sommer wieder verlassen will. Im bis 2028 datierten Kontrakt ist eine Ausstiegsklausel über 25 Millionen Euro verankert. Auch die Fener-Funktionäre scheinen gegenüber einem Verkauf nach der Saison wohl nicht abgeneigt.
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Am brasilianischen Keeper gibt es offenbar Interesse aus Saudi-Arabien. Eine Spur führt dem türkischen Journalisten zufolge zu Al Nassr. Der Klub von Superstar Cristiano Ronaldo könnte sich die Verpflichtung von Ederson gut vorstellen.
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