Schalke 04 muss im heutigen Bundesligaspiel beim 1. FC Köln (15:30 Uhr) auf Adrian Gantenbein (25) verzichten. Der Mann für die rechte Außenbahn hat sich im Abschlusstraining verletzt und fällt aus. Für ihn rutscht Junior Dina Ebimbe (25) ins Team.

Unter der Anzeige geht's weiter

Unter der Anzeige geht's weiter

Den vakanten Kaderplatz übernimmt unterdessen ein Neuling: Stürmer Jean-Paul Ndiaye steht erstmals im Aufgebot der Profis. Für die Schalker Reserve erzielte der 20-Jährige in der laufenden Saison acht Tore in 13 Regionalligaspielen.