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Bundesliga

Zwei Überraschungen bei Schalke 04

von Lukas Hörster
Adrian Gantenbein im Schalke-Einsatz @Maxppp
Köln 0-0 Schalke 04

Schalke 04 muss im heutigen Bundesligaspiel beim 1. FC Köln (15:30 Uhr) auf Adrian Gantenbein (25) verzichten. Der Mann für die rechte Außenbahn hat sich im Abschlusstraining verletzt und fällt aus. Für ihn rutscht Junior Dina Ebimbe (25) ins Team.

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Den vakanten Kaderplatz übernimmt unterdessen ein Neuling: Stürmer Jean-Paul Ndiaye steht erstmals im Aufgebot der Profis. Für die Schalker Reserve erzielte der 20-Jährige in der laufenden Saison acht Tore in 13 Regionalligaspielen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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