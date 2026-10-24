Bundesliga
Zwei Überraschungen bei Schalke 04
@Maxppp
Schalke 04 muss im heutigen Bundesligaspiel beim 1. FC Köln (15:30 Uhr) auf Adrian Gantenbein (25) verzichten. Der Mann für die rechte Außenbahn hat sich im Abschlusstraining verletzt und fällt aus. Für ihn rutscht Junior Dina Ebimbe (25) ins Team.
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Premiere im Profi-Kader für Jean-Paul Ndiaye ✨👊 #S04 | #KOES04 | @knappenschmiede https://t.co/kxO72qMvl7— FC Schalke 04 (@s04) October 24, 2026
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Den vakanten Kaderplatz übernimmt unterdessen ein Neuling: Stürmer Jean-Paul Ndiaye steht erstmals im Aufgebot der Profis. Für die Schalker Reserve erzielte der 20-Jährige in der laufenden Saison acht Tore in 13 Regionalligaspielen.
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