Atlético: 40 Millionen für Gallagher-Ersatz?

Atlético Madrid könnte bei der Suche nach einem Nachfolger für den zu Tottenham Hotspur gewechselten Conor Gallagher (25) in der Premier League fündig werden. Wie die ‚Marca‘ berichtet, hat der spanische Hauptstadtklub João Gomes von den Wolverhampton Wanderers ins Visier genommen. Das Premier League-Schlusslicht fordert demnach rund 40 Millionen Euro für den 24-Jährigen.

Gomes war im Januar 2023 von Flamengo zu den Wolves gewechselt und bestritt seitdem 113 Pflichtspiele auf der Insel. Der zentrale Mittelfeldspieler ist noch bis 2030 an die Engländer gebunden. Die Konkurrenz im Werben um den Rechtsfuß ist jedoch groß: Auch die SSC Neapel und Manchester United zeigen Interesse an einer Verpflichtung.