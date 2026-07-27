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Überraschung: Oldie-Stürmer für Alonso?

von Lukas Hörster - Quelle: Daily Mail | The Athletic
1 min.
Xabi Alonso im Chelsea-Trikot @Maxppp

Der FC Chelsea könnte mit einer Transferüberraschung aufwarten. Wie ‚Daily Mail‘ und ‚The Athletic‘ berichten, interessiert sich der englische Erstligist für den ehemaligen Nationalspieler Danny Welbeck vom Klassenkameraden Brighton & Hove Albion.

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Welbeck ist zwar bereits 35 Jahre alt, bewies in den vergangenen Jahren aber immer wieder seine Treffsicherheit. In der vergangenen Saison gelangen ihm 13 Tore in 37 Ligaspielen. Dem neuen Chelsea-Trainer Xabi Alonso gefällt laut ‚The Athletic‘ die Idee, Welbeck als erfahrene und führungsstarke Option für das Sturmzentrum dazuzugewinnen. Es herrsche vorsichtiger Optimismus, dass ein Transfer ein Jahr vor Vertragsende zustande kommt. Mit Nicolas Jackson (25), Liam Delap (23) und Emmanuel Emegha (22) dürfen drei Chelsea-Stürmer derweil gehen, sofern die Ablöse stimmt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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