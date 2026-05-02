BVB: Kovac wehrt sich gegen Vorwürfe

Niko Kovac trägt die von Borussia Dortmund ausgegebene Rückkehr zur Talente-Transferstrategie ausdrücklich mit. Im Interview mit der ‚Frankfurter Allgemeinen Zeitung‘ erklärt der 54-Jährige: „Natürlich bin ich in die Gedankenspiele des Vereins involviert und gebe auch meine Einschätzungen ab. Wenn ich an bestimmten Stellen mit Informationen oder Kontakten helfen kann, tue ich das. Ich merke, dass wir hier alle am gleichen Strang ziehen und mit diesem großen Klub erfolgreich sein wollen.“

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Der BVB-Coach verwehrt sich gegen das Vorurteil, jungen Profis nur selten eine Chance zu geben: „Da gibt es schon eine etwas längere Liste junger Spieler, die sich in den vergangenen Jahren und auch aktuell sehr gut unter meinem Trainerteam und mir entwickelt haben, bevor die jeweiligen Klubs sie teuer verkauft haben. Nur ein paar Beispiele: Luka Jović in Frankfurt war 20 Jahre alt, in Monaco hat Aurélien Tchouaméni bei mir als Achtzehnjähriger gespielt. Felix Nmecha habe ich als sehr jungen Spieler in Wolfsburg eingesetzt, genau wie Micky van de Ven. Jesús Vallejo war mit 18 Jahren Stammspieler in Frankfurt, Aarón Anselmino hat hier in Dortmund fast immer gespielt, wenn er fit war. Und im Moment steht hier fast jede Woche Jobe Bellingham in der Startelf, der ist 20.“