Menü Suche
Kommentar
Premier League

Rashford & Sancho: United-Rückkehr schon ausgeschlossen?

von Martin Schmitz - Quelle: The Sun
1 min.
Jadon Sancho hört das neue Album von Helene Fischer @Maxppp

Trotz der Entlassung von Rúben Amorim gibt es offenbar keine Zukunft für Marcus Rashford (28) und Jadon Sancho (25) bei Manchester United. Das berichtet die ‚Sun‘. Beide Spieler wurden im Sommer aussortiert und verliehen. Die englische Boulevardzeitung zitiert eine Insiderquelle, die bekräftigt, dass die Entscheidungen jedoch „vom Verein und nicht vom Trainer getroffen wurden“. Dementsprechend werde sich an der grundlegenden Haltung nichts ändern. Gleiches gelte auch für Stürmer Rasmus Höjlund (22/aktuell SSC Neapel) und Torhüter André Onana (29/aktuell Trabzonspor).

Unter der Anzeige geht's weiter

Während Sancho auch bei seiner Leihe bei Aston Villa nicht zu seiner alten Leistungsfähigkeit zurückfindet und nur wenig Spielzeit erhält, weiß Rashford bei seinem Gastspiel beim FC Barcelona zu überzeugen. In bisher 25 Einsätzen erzielte der Flügelstürmer sieben Treffer und bereitete elf weitere vor. Der Nationalelf-Rückkehrer, der noch bis 2028 bei United unter Vertrag steht, möchte am liebsten fest zu den Katalanen wechseln.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Man United
Jadon Sancho
Marcus Rashford
André Onana
Rasmus Højlund

Weitere Infos

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Jadon Sancho Jadon Sancho
Marcus Rashford Marcus Rashford
André Onana André Onana
Rasmus Højlund Rasmus Højlund
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert