Rashford & Sancho: United-Rückkehr schon ausgeschlossen?

Trotz der Entlassung von Rúben Amorim gibt es offenbar keine Zukunft für Marcus Rashford (28) und Jadon Sancho (25) bei Manchester United. Das berichtet die ‚Sun‘. Beide Spieler wurden im Sommer aussortiert und verliehen. Die englische Boulevardzeitung zitiert eine Insiderquelle, die bekräftigt, dass die Entscheidungen jedoch „vom Verein und nicht vom Trainer getroffen wurden“. Dementsprechend werde sich an der grundlegenden Haltung nichts ändern. Gleiches gelte auch für Stürmer Rasmus Höjlund (22/aktuell SSC Neapel) und Torhüter André Onana (29/aktuell Trabzonspor).

Während Sancho auch bei seiner Leihe bei Aston Villa nicht zu seiner alten Leistungsfähigkeit zurückfindet und nur wenig Spielzeit erhält, weiß Rashford bei seinem Gastspiel beim FC Barcelona zu überzeugen. In bisher 25 Einsätzen erzielte der Flügelstürmer sieben Treffer und bereitete elf weitere vor. Der Nationalelf-Rückkehrer, der noch bis 2028 bei United unter Vertrag steht, möchte am liebsten fest zu den Katalanen wechseln.