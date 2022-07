Die Zahlen zum Lenglet-Deal

Eine Leihe von Clément Lenglet vom FC Barcelona zu Tottenham Hotspur bahnt sich schon länger an, nun sind die letzten Details geklärt. Wie die ‚Marca‘ berichtet, wird Barça 15 Prozent des Gehalts weiterbezahlen. Der Deal beinhalte zudem eine Kaufoption, die bei zehn Millionen Euro liegen soll.

Der 27-jährige französische Innenverteidiger ließ sich am Montag in den Einrichtungen der Katalanen nicht mehr blicken. Trainer Xavi erteilte ihm die Erlaubnis, mit den Spurs zu verhandeln, um die Leihe zu finalisieren. Lenglets Vertrag in Barcelona läuft noch bis 2026.