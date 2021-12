FC Bayern: Goretzka-Einsatz weiter unsicher

Nach wie vor ist unklar, ob Leon Goretzka dem FC Bayern im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund (Samstag, 18:30 Uhr) zur Verfügung stehen wird. Der 26-Jährige absolvierte am heutigen Donnerstag zwar Teile des Teamtrainings, musste laut der ‚Bild‘ aber vorzeitig abbrechen.

Goretzka war beim 1:0 über Arminia Bielefeld am vergangenen Spieltag mit Hüftproblemen ausgewechselt worden. Am gestrigen Mittwoch verpasste er das komplette Training. Bezüglich des Dortmund-Spiels haben die Münchner noch keine finale Entscheidung getroffen. Goretzkas Mittelfeldpartner Joshua Kimmich wird aber definitiv ausfallen: Er befindet sich weiter in Quarantäne.