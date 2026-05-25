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Bundesliga

BVB lehnt Witz-Angebot für Duranville ab

Beim BVB plant man ohne Julien Duranville. Mit einer Mini-Ablöse wollen sich die Dortmunder dennoch nicht abspeisen lassen.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
1 min.
Julien Duranville vom BVB @Maxppp

Borussia Dortmund hat ein schriftliches Angebot des AC Monza für Julien Duranville (20) erhalten und umgehend abgelehnt. Nach Informationen von ‚Sky‘ stellte der italienische Serie B-Klub, der momentan in den Playoffs um den Aufstieg kämpft, 1,5 Millionen Euro Ablöse in Aussicht.

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Diese Summe reichte den Dortmundern allerdings nicht aus. Blickt man auf jene 8,5 Millionen Euro, die der BVB im Januar 2023 an den RSC Anderlecht überwies, ist das nur allzu verständlich.

Allerdings stockt Duranvilles Entwicklung seit geraumer Zeit. Auch die jüngste Leihe zum FC Basel brachte nicht den erhofften Entwicklungsschub. So bleibt vorerst nur die Spur zum französischen Erstligisten Racing Straßburg. Dort wurde Duranville kürzlich angeboten, eine klare Tendenz ist aber bislang nicht zu erkennen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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