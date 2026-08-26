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Offiziell 2. Bundesliga

Lautern holt Nationalspieler Sauer

von Lukas Weinstock - Quelle: fck.de
3 min.
Mario Sauer klatscht zu den Fans @Maxppp

Der 1. FC Kaiserslautern bedient sich beim FC Toulouse. Auf Leihbasis wechselt Mittelfeldmann Mario Sauer (22) zum Zweitligisten. Laut Angaben des Ligue 1-Vertreters besteht für den Anschluss eine Kaufoption.

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„Mit Mario gewinnen wir einen weiteren jungen und talentierten Spieler für uns, der mit seinem flexiblen Profil zu unserer aktuellen Transferstrategie passt. Er komplettiert unser Mittelfeld als klassischer Box-to-box-Spieler, wobei er uns durch seinen Tiefgang und seine Abschlussqualitäten mehr Möglichkeiten im Offensivspiel schafft. Außerdem fügt er sich mit seiner hohen Laufbereitschaft optimal in unsere intensive Spielweise ein“, schwärmt FCK-Sportdirektor Marcel Klos vom dreifachen slowakischen Nationalspieler.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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