Lautern holt Nationalspieler Sauer

Der 1. FC Kaiserslautern bedient sich beim FC Toulouse. Auf Leihbasis wechselt Mittelfeldmann Mario Sauer (22) zum Zweitligisten. Laut Angaben des Ligue 1-Vertreters besteht für den Anschluss eine Kaufoption.

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„Mit Mario gewinnen wir einen weiteren jungen und talentierten Spieler für uns, der mit seinem flexiblen Profil zu unserer aktuellen Transferstrategie passt. Er komplettiert unser Mittelfeld als klassischer Box-to-box-Spieler, wobei er uns durch seinen Tiefgang und seine Abschlussqualitäten mehr Möglichkeiten im Offensivspiel schafft. Außerdem fügt er sich mit seiner hohen Laufbereitschaft optimal in unsere intensive Spielweise ein“, schwärmt FCK-Sportdirektor Marcel Klos vom dreifachen slowakischen Nationalspieler.