Teures Experiment: So gut ist Bayern-Flirt Rayan

Beeindruckende 20 Treffer erzielte Rayan in der zurückliegenden brasilianischen Spielzeit in 57 Einsätzen. Doch die angesichts seiner jungen 19 Jahre starke Quote ist nicht der einzige Grund, warum der FC Bayern ein Auge auf den Angreifer von Vasco da Gama geworfen hat. Ein interessantes Profil steckt hinter dem begehrten Senkrechtstarter.

Rayan fühlt sich auf dem rechten Flügel zu Hause. Von dort aus zieht er gerne per Dribbling nach innen, um mit seinem starken linken Fuß den Abschluss zu suchen. Der Jungspund kann aber auch im Zentrum sowie auf der linken Flanke agieren. Seine körperliche Präsenz (1,85 Meter) in Kombination mit seiner Athletik und Schnelligkeit runden das vielversprechende Gesamtpaket ab.

Seine gesamte Laufbahn verbrachte Rayan bislang in seiner Geburtsstadt Rio de Janeiro. Bereits 98 Profispiele hat er auf dem Buckel, die er allesamt für Vasco auf dem Platz stand. Die Frage ist: Kann sich der Bayern-Flirt auch im europäischen Topfußball beweisen?

Zu großes Risiko?

Um das herauszufinden, scouten die Münchner den U20-Nationalspieler seit geraumer Zeit. Dem Vernehmen nach sind FCB-Sportvorstand Max Eberl und Co. sogar grundsätzlich dazu bereit, die Forderungen des Spielerlages für einen Wechsel zu erfüllen. Zu bezweifeln bleibt aber, ob der Bundesligist die aufgerufene Ablöse auf den Tisch legen.

Vasco will für einen verfrühten Abflug des Eigengewächses fürstlich entlohnt werden. Bis zu 50 Millionen Euro stehen im Raum. Der deutsche Rekordmeister ist jedoch nicht dafür bekannt, solche Summen für Spieler aus vermeintlich schwächeren Ligen zu bezahlen. Zumal der Kader der Münchner in Lennart Karl (17) und Michael Olise (24) bereits zwei Profis mit ähnlichen Qualitäten beherbergt.

Findet Rayan trotzdem seinen Weg an die Säbener Straße? Ausschlaggebend könnte seine Vielseitigkeit sein – anders als Olise oder Karl kann er auch im Mittelsturm agieren. Und somit womöglich sogar als Backup respektive Nachfolger von Harry Kane (32) angesehen werden. Dass die Bayern diese Rolle Chelsea-Leihgabe Nicolas Jackson (24) anbieten werden, ist ohnehin mehr als fraglich.