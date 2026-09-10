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Kwasniok zerrt FC vor Gericht

von Remo Schatz - Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger
Lukas Kwasniok schlägt die Hände vorm Gesicht zusammen @Maxppp

Lukas Kwasniok will den Rauswurf beim 1. FC Köln nicht auf sich beruhen lassen. Wie der ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ berichtet, zieht der aktuell lediglich freigestellte Cheftrainer gegen seinen Arbeitgeber vor Gericht. Kwasniok will klären lassen, ob ihm noch die vollen Bezüge bis zum Vertragsende 2028 zustehen.

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Der FC soll auf eine Vertragsklausel pochen, die nach der Entlassung im März eine Halbierung der Bezüge im Anschluss an die abgelaufene Saison vorsehen soll. Kwasnioks Anwälte sehen den Passus „mittlerweile offenbar als unwirksam an“. Das Kölner Arbeitsgericht habe den Kammertermin für den 16. Februar 2027 festgesetzt.

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