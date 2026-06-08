FC Bayern: Bundesliga-Verkauf von Aseko wird konkret

Noel Aseko könnte in der kommenden Saison das Trikot von Eintracht Frankfurt tragen. Wie ‚Sky‘ berichtet, arbeitet die SGE konkret an einem Transfer des 20-jährigen Mittelfeldspielers, der ab dem 1. Juli wieder beim FC Bayern unter Vertrag steht.

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Frankfurt stellt Aseko demnach ein bis 2030 gültiges Arbeitspapier mit Option auf eine weitere Spielzeit in Aussicht. Außerdem winkt am Main wohl deutlich mehr Spielzeit als an der Isar. Als Ablöse standen zuletzt zehn bis zwölf Millionen Euro im Raum. Auch die AS Rom zeigt Interesse. Eine neuerliche Leihe ist nicht auszuschließen.

Bei Hannover 96 hatte Noel Aseko zuletzt eineinhalb starke Zweitligajahre gespielt. Der FC Bayern zog daher die Rückkaufoption über 2,5 Millionen Euro – und könnte den DFB-U21-Nationalspieler gleich an die Bundesliga-Konkurrenz weiterverkaufen.