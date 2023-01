Maolida verlässt Hertha BSC

Hertha BSC und Myziane Maolida gehen getrennte Wege. Der 23-jährge Flügelstürmer des Hauptstadtklubs spielt für den Rest der Saison auf Leihbasis für Stade Reims. Zu einer möglichen Kaufoption machen die Franzosen keine Angaben.

Für den ehemaligen U21-Nationalspieler, der noch bis 2025 bei den Herthanern unter Vertrag steht, erhoffen sich alle Beteiligten mehr Spielpraxis in Reims. Für Berlin stand Maolida in der laufenden Saison nur in vier Pflichtspielen auf dem Platz. Im DFB-Pokal gelang dem Rechtsfuß sein einziger Treffer.

