Berühmter Name für Basel
Der FC Basel schnappt sich Offensivtalent Aaron Malouda (20). Der Sohn des ehemaligen französischen Nationalspielers Florent Malouda wechselt vom aserbaidschanischen Meister Sabah FK zu den Schweizern und erhält einen Vertrag bis 2030.
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✍️ 𝗗𝗲𝗿 𝗙𝗖𝗕 𝘃𝗲𝗿𝗽𝗳𝗹𝗶𝗰𝗵𝘁𝗲𝘁 𝗔𝗮𝗿𝗼𝗻 𝗠𝗮𝗹𝗼𝘂𝗱𝗮 🔴🔵⁰⁰Aaron Malouda wechselt vom aserbaidschanischen Meister Sabah FK zum FC Basel 1893. Der 20-jährige Flügelspieler hat bei Rotblau einen Vierjahresvertrag bis im Sommer 2030 unterschrieben.⁰⁰Zur ganzen… pic.twitter.com/P9B4Ns2673— FC Basel 1893 (@FCBasel1893) July 29, 2026
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