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Berühmter Name für Basel

Der FC Basel schnappt sich Offensivtalent Aaron Malouda (20). Der Sohn des ehemaligen französischen Nationalspielers Florent Malouda wechselt vom aserbaidschanischen Meister Sabah FK zu den Schweizern und erhält einen Vertrag bis 2030.

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