Gladbach plant Doppelschlag in Berlin

Seit Eugen Polanski Trainer bei Borussia Mönchengladbach ist, läuft es bei den Fohlen. Mittlerweile haben sich die Gladbacher bis zur Winterpause aus dem gröbsten Abstiegskampf herausgearbeitet und befinden sich auf Rang zwölf. Somit können Rouven Schröder und Co. auch schon auf den kommenden Sommer blicken.

Dann nämlich sollen Tjark Ernst (22) und Linus Gechter (21) von Hertha BSC an den Niederrhein wechseln. Das berichtet zumindest die ‚Bild‘, laut der der VfL mehr als zehn Millionen Euro für beide Spieler hinblättern müsste. Noch ist aber gar nicht sicher, dass Ernst und Gechter die Alte Dame verlassen wollen.

Beide sind bis 2027 an die Hertha gebunden und träumen vom Aufstieg mit dem Hauptstadtklub. Sollte dieser Traum in der laufenden Saison nicht in Erfüllung gehen, sind der Torhüter und der Innenverteidiger aber wohl nur schwer zu halten. Bei Ernst hatte vor einigen Wochen auch schon Ajax Amsterdam angeklopft, Gechter weckt in der Serie A Interesse.