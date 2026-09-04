Der FC Augsburg muss beim Gastspiel bei Eintracht Frankfurt am Sonntag (17:30 Uhr) womöglich auf Anton Kade verzichten. Der 22-Jährige hat sich eine Blessur im Training zugezogen, wie FCA-Coach Manuel Baum auf der Pressekonferenz vor dem Spiel erklärte: „Bei einem längeren Schritt hat es ihm reingezogen. Deswegen ist es nicht so schön bei ihm.“ Es stehe bereits fest, ob Kade spielen kann, Baum wollte jedoch nichts verraten: „Das soll noch ein bisschen ein Geheimnis bleiben. Das will ich jetzt nicht jedem sagen.“

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Laut ‚kicker‘ deutet alles darauf hin, dass der Offensivmann, der am 1. Spieltag mit einem Tor und einer Vorlage gegen Schalke 04 (3:0) glänzte, nicht zur Verfügung steht. Als Ersatz bringt das Fachmagazin Mert Kömür (21) ins Spiel.