Mini-Ablöse: Poker um Silas läuft heiß

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
Silas lacht @Maxppp

Mainz 05 und der VfB Stuttgart verhandeln über den Transfer von Silas. Wie ‚Sky‘ berichtet, fordern die Schwaben 1,5 Millionen Euro für den Flügelstürmer. Die Rheinhessen boten bislang nur Bonuszahlungen im Sommer und keine sofortige Ablöse. Diese Idee wies Stuttgart ab.

Mainz verpflichtete am heutigen Freitag mit Philip Tietz (28/FC Augsburg) bereits eine neue Offensivkraft, nun soll Silas folgen. Beim VfB ist der 27-Jährige nicht mehr gefragt. Das durchaus üppige Gehalt des Kongolesen verhinderte schon einen Wechsel zu Hannover 96. Als Interessenten wurden kürzlich auch Samsunspor und der FC Valencia genannt. Spuren zu Werder Bremen, dem Hamburger SV und Schalke 04 scheinen zur Stunde erkaltet.

