Schlotterbeck kündigt BVB-Entscheidung an

Borussia Dortmund will sich unbedingt die Unterschrift von Nico Schlotterbeck (26) abholen. Verlängert der Abwehrchef über 2027 hinaus, winkt ihm an der Strobelallee ein ordentlicher Gehaltssprung sowie eine Führungsrolle. Zudem würde der BVB dem Linksfuß sogar eine ab dem Sommer 2027 gültige Ausstiegsklausel zugestehen.

Reichen die Argumente nicht aus, um Schlotterbeck von einem neuen Deal zu überzeugen, würde es im Anschluss an die Saison wohl auf einen Verkauf hinauslaufen. Schließlich wollen die Verantwortlichen mit dem Leistungsträger nicht ins letzte Vertragsjahr einbiegen respektive einen ablösefreien Abgang in Kauf nehmen.

Gute Chancen für den BVB?

Gerne hätte der BVB also Planungssicherheit, muss sich aber offenbar noch ein wenig gedulden. Im Anschluss an den gestrigen 3:0-Sieg über Union Berlin sagte Schlotterbeck: „Ich bin im Gespräch mit Dortmund und ich werde irgendwann auch eine Grundsatzentscheidung treffen. Ich habe für mich persönlich eine Deadline gesetzt. Wann genau die ist, sage ich aber nicht. Definitiv aber vor Sommer.“

„Ich fühle mich wohl hier“, führte der DFB-Verteidiger aus, „aber es wird keine leichte Entscheidung. Ich mache das immer so aus dem Bauch raus und werde mich dann mal mit meinem Papa und Keven zusammensetzen. Ich weiß jetzt nicht, wie sie ausfällt. Das Thema ist schwer, aber ich probiere, mich fußballerisch davon nicht beeinflussen zu lassen.“

Bislang spielt Schlotterbeck eine bärenstarke Saison, im FT-Ranking belegte er Platz zwei der besten Innenverteidiger bis zur Winterpause. Entsprechend sind auch einige Topklubs auf den 23-maligen Nationalspieler aufmerksam geworden, der laut eigener Aussage unbedingt Titel gewinnen möchte. Gut für den BVB: Der FC Bayern sowie der FC Barcelona sollen sich fürs Erste aus dem Poker zurückgezogen haben. Das kann sich aber auch schnell wieder ändern.