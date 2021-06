Atlético-Offensive: Bernardo Silva ein Kandidat?

La Liga-Meister Atlético Madrid peilt offenbar einen Transfer von Bernardo Silva an. Wie ‚France Football‘ berichtet, wollen die Rojiblancos den zentral wie auf dem Flügel einsetzbaren Offensivmann in die spanische Hauptstadt locken. Diego Simeone halte große Stücke auf den portugiesischen Nationalspieler von Atléticos englischem Pendant Manchester City.

Schon vor fünf Jahren, als Silva noch bei der AS Monaco unter Vertrag stand, war der heute 26-Jährige ein Thema bei den Madrilenen. Mit meisterlichem Rückenwind plant Atletí laut ‚France Football‘ einen ambitionierten Transfer-Sommer und will deshalb auch vor Kalibern wie dem 50-Millionen-Mann nicht zurückschrecken. Dessen Vertrag in Manchester ist allerdings noch bis 2025 datiert.