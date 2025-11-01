Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

BVB: Unklarheit bei Schlotterbeck

von Lukas Hörster - Quelle: WAZ
Nico Schlotterbeck feierte seine Comeback @Maxppp
ManCity BVB

Der Einsatz von Abwehrchef Nico Schlotterbeck im Champions League-Spiel von Borussia Dortmund bei Manchester City am Mittwoch (21 Uhr) ist fraglich. Das geht aus einem Bericht der ‚WAZ‘ hervor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Blatt suggeriert, dass Schlotterbeck eine verschleppte Erkältung lahmlegt. Schon nach den Länderspielen Anfang Oktober kränkelte der deutsche Nationalspieler, zog anschließend aber dennoch die englischen Wochen mit dem BVB durch. Beim gestrigen 1:0-Sieg in Augsburg fehlte der 25-Jährige dann, nachdem er sich morgens erkrankt abgemeldet hatte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
UEFA Champions League
BVB
Nico Schlotterbeck

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
UEFA Champions League UEFA Champions League
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Nico Schlotterbeck Nico Schlotterbeck
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert