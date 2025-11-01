BVB: Unklarheit bei Schlotterbeck

Der Einsatz von Abwehrchef Nico Schlotterbeck im Champions League-Spiel von Borussia Dortmund bei Manchester City am Mittwoch (21 Uhr) ist fraglich. Das geht aus einem Bericht der ‚WAZ‘ hervor.

Das Blatt suggeriert, dass Schlotterbeck eine verschleppte Erkältung lahmlegt. Schon nach den Länderspielen Anfang Oktober kränkelte der deutsche Nationalspieler, zog anschließend aber dennoch die englischen Wochen mit dem BVB durch. Beim gestrigen 1:0-Sieg in Augsburg fehlte der 25-Jährige dann, nachdem er sich morgens erkrankt abgemeldet hatte.