Medien: BVB im Rennen um Pedrinho

Borussia Dortmund könnte im Sommer bei Corinthians vorstellig werden. Wie die brasilianische Redaktion von ‚Goal.com‘ berichtet, beschäftigen sich die Schwarz-Gelben mit dem 17-jährigen Offensivspieler Pedrinho.

Neben den Dortmundern seien auch Ajax Amsterdam und die PSV Eindhoven aus der Eredivisie sowie Newcastle United und Brighton & Hove Albion aus der Premier League an dem U20-Nationalsieler der Seleção interessiert.

Die heißeste Spur führe jedoch zu Zenit St. Petersburg: Die Russen sollen sich im Zuge des ablösefreien Winter-Transfers von Yuri Alberto (21) zu Corinthians ein Vorkaufsrecht für den Youngster gesichert haben.

Angebote erwartet

‚Goal.com‘ zufolge rechnet der Serie A-Klub im Sommer mit Angeboten für das Nachwuchstalent. Eine Verpflichtung dürfte allerdings nicht günstig werden. Weiter heißt es nämlich, dass die Brasilianer den Rechtsfuß zum Rekordverkauf des Klubs machen wollen.

Diesen Status hat bislang der Ex-Barça-Profi Paulinho (34) inne, der in der Saison 2013/14 für etwas unter 20 Millionen Euro zu Tottenham Hotspur gewechselt war. Im Vertrag von Pedrinho befindet sich dem Artikel zufolge eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro. Fraglich allerdings, ob einer der genannten Klubs diese Summe in die Hand nehmen würde.

Starke Leistungen für Brasilien-Nachwuchs

Für das Nachwuchsteam der Brasilianer stand Pedrinho in diesem Jahr bei der U20-Südamerikameisterschaft achtmal auf dem Rasen und war an vier Treffern direkt beteiligt (zwei Tore, zwei Vorlagen).

Bei Corinthians steht er noch bis zum Sommer 2025 unter Vertrag, per Option könne der Kontrakt um zwei weitere Jahre verlängert werden. Ob sich das Interesse des BVB an Pedrinho tatsächlich erhärtet, bleibt abzuwarten.