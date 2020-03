Real: Funkstille zwischen Jovic & Zidane

Luka Jovics Situation bei Real Madrid wird immer heikler. Wie die ‚as‘ berichtet, wird der 22-Jährige in den vergangenen Wochen von Trainer Zinédine Zidane komplett außen vor gelassen. Eine Begründung soll der 47-jährige Franzose dem Serben nicht geliefert haben. In den vergangenen drei Ligaspielen wurde Jovic nicht einmal mehr in den Spieltagskader berufen. Mariano Díaz bekam stattdessen den Vorzug.

Demzufolge wird der einstige Stürmer von Eintracht Frankfurt mit einem Abschied aus Madrid in Verbindung gebracht. Mehrere Vereine sind an Jovic interessiert – allen voran die SSC Neapel. Die Azzurri sollen bereits Kontakt zur Entourage des bulligen Angreifers aufgenommen haben. Zeitgleich bekundet Real Madrid Interesse an Lautaro Martínez (22) von Inter Mailand, der auch beim FC Barcelona auf dem Zettel steht. Sollte Jovic nicht allmählich die Kurve bekommen, könnte das königliche Kapitel im Sommer ein rasantes Ende finden. Sein Vertrag bei Real gilt noch bis 2025.