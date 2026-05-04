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2. Bundesliga

Neue Situation um Fukuda

von Dominik Sandler - Quelle: Badische Neueste Nachrichten
Shio Fukuda im KSC-Trikot @Maxppp

Der Karlsruher SC will mit Shio Fukuda weiterarbeiten. Gegenüber den ‚Badischen Neuesten Nachrichten‘ sagt Geschäftsführer Sport Mario Eggimann: „Wir können uns sehr gut vorstellen, mit ihm weiterzumachen, aber am Ende muss er sich klar committen.“ Der Japaner ist derzeit von Borussia Mönchengladbach an den Zweitligisten ausgeliehen.

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Der KSC besitzt eine Kaufoption in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Zwischenzeitlich stand sogar ein Abbruch der Leihe im Raum, da Fukuda unter Christian Eichner kaum zum Zug gekommen war. Inzwischen spielt der Mittelstürmer aber eine gewichtigere Rolle, zuletzt durfte er zweimal in Folge beginnen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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