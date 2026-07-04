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Hannover: Der Favorit fürs Tor

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
1 min.
Matheo Raab schaut in den Himmel @Maxppp

Bei Hannover 96 spitzt sich die Entscheidung, wer künftig zwischen den Pfosten stehen soll, immer mehr zu. Laut der ‚Bild‘ ist inzwischen Matheo Raab (27) von Union Berlin der Favorit auf die Nachfolge von Nahuel Noll (23). Für Raab gebe es nur zwei Optionen in diesem Sommer: ein Wechsel nach Hannover oder der Verbleib bei den Eisernen.

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Die beiden Klubs sollen bereits über die Ablöse verhandeln. Raab steht seit einem Jahr bei den Köpenickern unter Vertrag, durfte in der gesamten vergangenen Saison aber nur zweimal ran. Jetzt will der ehemalige Hamburger mehr Spielpraxis sammeln. Womöglich bei den Niedersachsen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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