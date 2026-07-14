Haken bleibt: Tresoldi auch einig mit Dortmund

Nicolò Tresoldi hat namhafte Verehrer. 23 Tore und neun Vorlagen in 58 Spielen für den FC Brügge ließen unter anderem die AS Rom hellhörig werden. Mit den Italienern soll der deutsche U21-Nationalspieler, der in Cagliari geboren wurde, schon einig sein. Der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet heute, dass Tresoldi auch unbedingt zur Roma wechseln wolle.

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Doch diese ziert sich bislang noch, ein offizielles Angebot einzureichen. Zunächst müssen andere Transfers abgeschlossen werden, heißt es. Ist dies geschehen, könnte die Roma mit einer 25 Millionen Euro schweren Offerte in Belgien vorstellig werden. Tresoldi steht dort noch bis 2029 unter Vertrag.

Bei welchem Verein seht ihr Nicolò Tresoldi in der neuen Saison? Club Brügge AS Rom Atlético Madrid Borussia Dortmund Teile deine Antwort Bild wird erstellt

In der Zwischenzeit klopfen Tresoldis Berater weitere Optionen ab. Aus deutscher Sicht besonders spannend: Neben Atlético Madrid hat laut dem ‚Corriere dello Sport‘ auch Borussia Dortmund mittlerweile eine grundsätzliche Einigung über finanzielle Parameter eines Vertrags mit der Tresoldi-Seite erzielt. Doch auch der BVB warte noch auf den richtigen Zeitpunkt, um mit Brügge zu verhandeln.

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Dortmunds Stürmer-Shortlist

Durchaus plausibel, denn nach wie vor steht ein Abgang von Sturm-Platzhirsch Serhou Guirassy aus Dortmund im Raum. Sollte der 30-Jährige gehen – etwa zu Fenerbahce – will der BVB vorbereitet sein. Interesse an Tresoldi besteht schon länger, nun ist Schwarz-Gelb offenbar den nächsten Schritt gegangen. Weitere Kandidaten für das Sturmzentrum sind Fisnik Asllani (23) von der TSG Hoffenheim und nach FT-Informationen auch Randal Kolo Muani (27/Paris St. Germain).