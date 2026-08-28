Hoffenheim findet Geiger-Abnehmer

Dennis Geiger (28) lässt die TSG Hoffenheim endgültig hinter sich. Ein Jahr vor Vertragsende wechselt der Mittelfeldspieler zum niederländischen Erstligsiten NEC Nijmegen, berichtet die ‚Bild‘. Dort winkt ihm eine Anstellung bis 2028.

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Die vergangene Rückrunde verbrachte der frühere deutsche U-Nationalspieler in Schottland beim FC Aberdeen. Aufgrund der Konkurrenzsituation im Mittelfeld zieht Geiger jetzt dauerhaft weiter.