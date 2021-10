Neymar gibt Rätsel auf | Salah sorgt für Ekstase

Neymar in der Formkrise

Was ist bloß mit Neymar los? Der teuerste Fußballer aller Zeiten ist aktuell Lichtjahre von seiner Bestform entfernt, wirkt nicht fit und spielt in der Offensive von Paris St. Germain bestenfalls eine Nebenrolle. Der magere Arbeitsnachweis in der laufenden Spielzeit: Ein Tor und zwei Vorlagen in sieben Pflichtspielen. Beim 0:2 gegen Stade Rennes am gestrigen Sonntag blieb der Brasilianer erneut blass und wurde in der 76. Spielminute für Mauro Icardi ausgewechselt. „Neymar war nicht wiederzuerkennen“, wundert sich die‚ L’Équipe‘, die einen „schmerzhaften“ Auftritt sah. „Neymar war nur ein Schatten seiner selbst“, urteilt ‚Le Parisien‘.

„Salah nicht von dieser Welt“

Im Gegensatz zu Neymar wird Mohamed Salah (29) für seine furiosen Auftritte im Trikot des FC Liverpool regelrecht abgefeiert. Beim 2:2 gegen Manchester City legte der Ägypter jeweils eine Vorlage und ein Tor auf – beide Aktionen in absoluter Weltklasse-Manier. „Salah ist nicht von dieser Welt“, befindet die ‚Daily Mail‘. Die Kollegen vom ‚Daily Mirror‘ sehen den Dribbelkünstler „in einer neuen Dimension“. Nach neun Saisonspielen steht Salah bei ebenso vielen Toren und drei Vorlagen – eine überragende Quote.

Schonfrist für Koeman

Alles andere als überragend die Quote des FC Barcelona in dieser Saison. Das 0:2 am Samstag gegen Meister Atlético Madrid war bereits die dritte Niederlage seit Mitte September. Nun hat die Klubführung Trainer Ronald Koeman eine Schonfrist eingeräumt. „Koeman darf bis zum Clásico (am 24. Oktober, Anm. d. Red.) weitermachen“, berichtet die ‚as‘. Verpassen die Blaugrana die Trendwende, wird der Niederländer wohl seine Koffer packen müssen.