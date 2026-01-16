Neuer Knipser für die Bundesliga?

Estéban Lepaul weckt Begehrlichkeiten. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, hat es der Stürmer von Stade Rennes Klubs aus Deutschland sowie Italien angetan. Um welche Vereine es sich konkret handelt, bleibt offen.

Der 25-jährige Knipser ist mit neun Toren der drittbeste Torjäger der Ligue 1. Erst im Sommer war Lepaul für 13,5 Millionen Euro vom SCO Angers nach Rennes gekommen und hat dort einen Vertrag bis 2029 unterschrieben. Da er für beide Vereine in dieser Saison schon auflief, kommt ein Wechsel in eine andere europäische Topliga erst im Sommer infrage.