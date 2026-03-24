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2. Bundesliga

FCM: Jobgarantie für Sander und Ibold

von Remo Schatz - Quelle: Bild
Petrik Sander trainiert den FCM @Maxppp

Auf das gestrige Boss-Beben beim FC Magdeburg sollen keine weiteren Entlassungen folgen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht das Trainer-Duo um Petrik Sander und Pendant Pascal Ibold „nicht zur Disposition“. Beide sollen die Elbstädter mindestens bis zum Saisonende betreuen.

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Sportgeschäftsführer Otmar Schork musste am gestrigen Montag seinen Hut nehmen. Der gebürtige Kurpfälzer stand seit 2020 in Magedeburg unter Vertrag. Sander und Ibold wurden im vergangenen Oktober von der zweiten Mannschaft zu den Profis beordert. Das Duo konnte den kriselnden Zweitligisten zunächst stabilisieren, aktuell rangiert der FCM aber auf dem vorletzten Tabellenplatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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