England-Rückkehr: Das sagt Nmecha

Felix Nmecha (25) schließt es wohl nicht aus, eines Tages nach England zurückzukehren. „Ob ich in der Premier League spielen will oder nicht, werde ich jetzt nicht sagen“, entgegnete der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund vor dem heutigen Champions League-Duell mit Tottenham Hotspur (21 Uhr) auf entsprechende Nachfrage. Nmecha betonte: „Ich glaube, für mich ist es einfach wichtig, dass wir dieses Spiel gewinnen und ich diesen besonderen Tag hoffentlich genieße.“

Vertraglich gebunden ist der sechsfache deutsche Nationalspieler, der in der Jugend auch für englische Junioren-Nationalmannschaften aufgelaufen war, bis 2028. Vor viereinhalb Jahren hatte der VfL Wolfsburg Nmecha von Manchester City in die Bundesliga geholt. Drei Einsätze in Pokalwettbewerben stehen für die City-Profis zu Buche.