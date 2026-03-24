Eintracht: Larsson-Angebote im Anflug?

Hugo Larsson (21) spielt mit Eintracht Frankfurt nicht die beste Saison seiner noch jungen Karriere. Dennoch sind die Veranlagungen des Mittelfeldspielers unbestritten – am Main ist man sich so gut wie sicher, dass Larsson kaum langfristig gehalten werden kann.

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Schon in der kommenden Wechselperiode könnte der schwedische Nationalspieler (zwölf Länderspiele) den nächsten Karriereschritt wagen. Fabrizio Romano berichtet, dass die Hessen zahlreiche Angebote für den 1,87 Meter großen Rechtsfuß erwarten. Einige Vereine aus der Premier League und La Liga sollen sich bereits beim Management des Youngsters gemeldet haben.

In der Vergangenheit wurde Larsson unter anderem auch mit dem FC Bayern sowie Borussia Dortmund in Verbindung gebracht, die Spur konkretisierte sich aber nicht. Nach aktuellem Stand der Dinge erscheint im Falle eines SGE-Abschieds also ein Wechsel ins Ausland wahrscheinlicher.

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Derweil kündigt sich am Main ein großer Mittelfeld-Umbruch an. Mahmoud Dahoud (30) und Ellyes Skhiri (30) dürfen die Eintracht wohl verlassen, dagegen wurden Cajetan Lenz (19/VfL Bochum) und Sean Steur (18/Ajax Amsterdam) als mögliche Verstärkung ins Visier genommen.